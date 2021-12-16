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Engeli engel olmadı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü Elazığlı özel gereksinimli Miraç Aktaş, çaldığı davulla hayran bırakıyor

İHA

Engeli engel olmadı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü Elazığlı özel gereksinimli Miraç Aktaş, çaldığı davulla hayran bırakıyor

Özel gereksinimli Miraç Aktaş, okul bünyesinde açılan müzik atölyesinde çocukluk hayali olan davul çalmayı öğrendi. Yaşam sevinci ve öğrenme azmi ile çevresine örnek olan Aktaş, fiziksek engelin yaşama engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Elazığ'da Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli 18 yaşındaki Miraç Aktaş küçükken masalara, mutfak gereçlerine vurarak ritim tutmaya başladı. Aktaş, okul bünyesinde açılan müzik kursunda öğretmenlerinin desteğiyle çocukluk hayali olan davul çalmayı ve ritim tutmayı geliştirdi. Çok sevdiği davulu elinden düşürmeyen Miraç Aktaş, teneffüs aralarında okul bahçesinde oyun havaları çalıp arkadaşlarıyla doyasıya eğleniyor. Öğretmeleri ile ritim ve repertuar çalışmalarını aralıksız sürdüren Aktaş'ın yeteneğini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Davul çalmayı çok sevdiğini aktaran Miraç Aktaş, "Müzik sınıfımızda, öğretmenlerimiz sayesinde davul çalmayı öğrendim. Davul çalmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma Elazığ halayı, çifteli, eyvanda yatan oğlan çalıyorum. Arkadaşlarım mutlu oluyorlar, teşekkür ediyorlar. Her gün teneffüste davul çalıyorum. Arkadaşlarım teneffüste beni izliyorlar, halay çekiyorlar" dedi.
Müziğin özel gereksinimli bireyler için önemli olduğunu belirten Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım ise, "Okulumuz hafif düzeyde zihin engelli bireylere eğitim veren bir okul. Özel gereksinimli öğrenciler için müzik eğitimi çok önemli. Miraç da burada önemli olan müzik eğitimini alıyor. Kendisinde doğal bir müzik eğitim yeteneği var. Kendisinde olan yetenekten dolayı da ailesi bu durumu keşfetmiş. İlk yaşlardan itibaren böyle davul çalmaya meraklanmış ve doğal olarak hiç bir eğitim almadan ilk başlarda davul çalmayı öğrenmiş. okulumuza geldi biz de bu yeteneği görüp keşfettik. Burada yeteneğini daha çok geliştirdi. Müzik eğitimi alıyor davulun yanında müzik yeteneği olduğu için diğer müzik aletlerini de çalabiliyor. Aslında bu öğrencilerin birçok yeteneği var, önemli olan bu yetenekleri keşfetmek. Gizli yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu anlamda desteklemek. Öğrenciler desteklendiği zaman birçok şeyi başarabilir. Miraç'ta bunlara bir örnek. Teneffüslerde pandemi dönemi olmasa çok öğrencilerimiz keyifli anlar geçiriyorlar. Miraç'tan keyif alıyorlar. Miraç'ta istekli davulunu getirip çalmaktan zevk alıyor. Diğer öğrencilerimizde halay çekmekten çok zevk alıyorlar. Doğal olarak teneffüs olunca Miraç çalmaya, öğrencilerde oynamaya başlıyor. Miraç olmadığı zaman da öğrenciler Miraç'ı arıyorlar. Kendisi de davulunu getirmediği zaman üzülüyor. Öğrencilerimiz ve Miraç mutlu, güzel oluyor" diye konuştu.
Miraç'ın davul çalmasıyla kendilerinin mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Pınar Kavak, "Miraç bize her teneffüste ve öğlen aralarında davulla hem çifte telli hem de erik dalı çalıyor, bizde oynayarak mutlu oluyoruz. çok güzel çalıyor, biz de eğleniyoruz" şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Berkay Ekinci da "Miraç teneffüste davul çalıyor bizde halay çekiyoruz çifte telli ve çayda çıra oynuyoruz. Miraç davul çalıp bizi mutlu ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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