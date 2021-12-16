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Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından 15 bin 784 konut ve iş yeri vatandaşlara teslim edildi

İHA

Elazığ’da 24 Ocak depreminin ardından 15 bin 784 konut ve iş yeri vatandaşlara teslim edildi

Elazığ'da 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent genelinde konutların yapımı ve teslimatı devam ederken, bin 894 depremzede vatandaş daha çekilen kura ile evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Son teslimlerle birlikte kentte 15 bin 784 konut ve iş yeri vatandaşlara teslim edilmiş oldu.
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kentte 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tamamlanan binlerce konutun teslimatı yapıldı. Merkezde yapımı devam eden ve tamamlanan Yemişlik bölgesinde bulunan konutlar için Elazığ AFAD toplantı salonunda noter eşliğinde, Vali Dr. Ömer Toraman'ın da katılımıyla kura çekimi yapıldı. Çekilen kuralar ile bin 894 hak sahibi daha evine kavuştu.

“Depremin ardından teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 15 bin 784’e ulaşmış durumda"
Bugün önemli bir kura çekimi için bir araya geldiklerini belirten Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Bin 894 tane hak sahibi vatandaşımızın konutları belirlenecek. Bu güne kadar çektiğimiz kuralar içerisinde ciddi manada konuta tekamül eden kuralardan bir tanesi olacak. Son 2 aylık dönemde 5 bin 828 konutun kurasını çekmiştik ve hızlı bir şekilde bunların teslimine devam ediyorduk. Salı günü bunlara ilave olarak 379 tane konutun kurasını çektik bunlar köy konutları kurasıydı. Bugünde bin 894 tane ilimiz merkezde çok katlı afetten dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın kurasını çekeceğiz. Böylece başlangıçtan bugüne kadar kurasını çekmiş olduğumuz konut ve iş yeri sayısı 15 bin 784’e ulaşmış durumda. Bu vesileyle şunu da belirtmekte fayda var 2020 Ocak ayında meydana gelen depremden dolayı hak sahibi olan vatandaşlarımızın hemen hemen tamamını hukuki itilafları, mirasa ilişkin itilafları bir kenara bırakarak söylüyorum tamamının kurasını çekmiş durumdayız. Bu şu demek 6.8 büyüklüğündeki depremi ile ilgili hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutlarını belirlemiş onlara anahtarlarını teslim edebilecek durumdayız. 6.8 büyüklüğündeki depremden dolayı hak sahipliği süreci tamamlandıktan sonra malumunuz bir ek süreyle yeniden vatandaşlarımızın müracaatları alındı. Bu 6.8'lik depremden etkilenen ek süreden müracaat eden vatandaşlarımızın da kuralarını bugün çekmiş olacağız. Dolayısıyla büyük ölçüde Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin oluşturduğu hasar telafi edilmiş durumda" dedi.

"Kısa sürede bu kadar imalatın yapılarak teslim edilmesi büyük bir başarıdır”
Aralık 2020'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremden dolayı oluşan hasarların telafisi için de bir hayli yol kat ettiklerini aktaran Vali Toraman, "İnşaatı devam eden ve peyderpey teslim edeceğimiz konutlarla beraber inşallah yakın zamanda 5.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın da hasarlı konutlarını telafi etmiş olacağız. Elazığ merkezinde bugün kurasını çekeceğimiz bin 894 konut Yemişlik bölgesinde 6., 7., 8., 9. ve 10’ncu etaptan oluşuyor. Şuanda Elazığ merkezde rezerv alanlarda inşaat faaliyetleri devam eden yalnızca Yemişlik 11 ve 12’nci etaplar var. Onlarında inşaatları devam ediyor. 11 ve 12’nci etaplarda da toplam 653 konutun inşası devam ediyor. Bunu da tamamladığımızda Elazığ’da rezerv alanlarda afetten dolayı konut imalatı tamamlanmış olacak. Kentsel dönüşüm alanların da şuan da inşaatı devam eden yalnızca Rüstempaşa 1’inci etap var orada da yaklaşık yüzde 80 fiziki seviyedeyiz. Onlar da tamamlandıktan sonra dağıtımını yapacağız. Bir de Kızılay Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm inşaatı devam ediyor. Orada da 18 vatandaşımızın dava açmasından dolayı bir kısım blokların imalatı gerçekleştirilemiyor onun dışında hukuki istinafın olmadığı alanlarda TOKİ imalatları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah oraları da tamamlayacağız. Elazığ’da kentsel dönüşüm konut imalatları bunlarla birlikte tamamlanmış olacak. 5.3 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan bir konutlar da bir taraftan devam ediyor. İnşallah onları da tamamladığımızda Elazığ’da depremden dolayı kaynaklanan bütün bina hasarlarını ve yıkımı telafi etmiş olacağız. Bu kadar kısa sürede bu kadar imalatın yapılarak teslim edilmesi büyük bir başarıdır.
Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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