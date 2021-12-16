Hırsızlar, suçluların korkulu rüyası JASAT'tan kaçamadı

Elazığ’da iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının failleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Elazığ'da bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığınca olayın çözülmesi ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timi görevlendirildi. Ekipler, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. JASAT’ın çalışmasında 2 şüpheli tespit edilerek takibe alındı. Takip sırasında şüphelilerin bulundukları araca operasyon yapan ekipler, zanlıları yakaladı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken çalınan bakır kablolar jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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