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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İHA

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Bu sırada ikametten çıkan H.G.B.'nin üst aramasında 1,16 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ardından sürdürülen operasyonda ise ikamette bulunan B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 36 gram Metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak H.B.G. hakkında gerekli işlemler yapılırken, B.Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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