FÜ’de TÜBİTAK 2209-A Proje yazma eğitimleri verildi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ), öğrencilere yönelik TÜBİTAK 2209A Proje yazma eğitimleri verildi.

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedeflenen FÜ’de öğretim elemanlarının ardından öğrencilere yönelik de TÜBİTAK programları proje yazma eğitimleri verildi. Bu kapsamda FÜ Kariyer Merkezi tarafından üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik, TÜBİTAK 2209A Proje yazma eğitim programlari düzenlendi. Eğitim veren FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, öğrencilerin proje yazarken çok okuyup çok araştırma yapması gerektiğini belirterek, proje kültürünün, öğrencilerin kendi kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlaması, beraberinde geniş ufuklar açarak yarınlarındaki hayalleri için bir köprü rolü oynaması nedeniyle büyük önem taşıdığını söyledi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Şahna ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karaköse tarafından verilen seminerler ile eğitim tamamlandı.

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