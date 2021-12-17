Ruhsatsız silah satan şüpheli yakalandı

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Elazığ’da ruhsatsız silah satan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu bir şüphelinin ruhsatsız tabanca satışı yapacağı belirlendi. Şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince şüphelinin araması sonucunda 1 tabanca, 2 şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

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