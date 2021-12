Adalet Bakanı Gül: “AK Parti milletle beraber yol yürüme siyasetinin adıdır” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Dünya demokrasi tarihine milletle iç içe geçmiş başka bir siyasi hareket örneği yoktur” “AK Parti daima yapan, inşa eden, Türkiye’yi büyüten, geliştiren ve kalkındıran bir hatta olmuştur” “Kiminle yürüdüğümüzü unutmayalım ki daha fazla bu millete hizmet edelim”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti’nin daima yapan, inşa eden, Türkiye’yi büyüten, geliştiren, kalkındıran bir hatta olduğunu belirterek, “Dünya demokrasi tarihine de bu anlamda milletle iç içe geçmiş başka bir siyasi hareket örneği yoktur. Çünkü AK Parti milletle beraber yol yürüme siyasetinin adıdır. Nereden geldiğimizi, kimimle geldiğimizi unutmayalım” dedi.

Elazığ’a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, programları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak adliyeye geçerek incelemelerde bulunan Bakan Gül, ardından şehit Polis Memuru Cihat Şahin’in ailesini ziyaret etti. Daha sonra sırasıyla valilik, belediye ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret den Gül, AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi. Bakan Gül burada açıklamalarda bulundu.

Elazığ’ın her zaman AK Parti’ye ve milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük bir destek verdiğini belirten Bakan Gül, “Elazığ’a AK Parti’nin tabelasını milletimiz asmıştır diyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri milletimizin bu partiye vermiş olduğu desteği en güçlü veren yerlerden biri Elazığ’dır. Bu yüzden partimizin kuruluğu günden bu güne bu teşkilatta görev alan, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü mevkiler makamlar, gelir geçer ama as olan teşkilattır, milletimizle olan siyaset yolculuğudur. AK Parti’nin siyasetteki başarısının temeli AK Parti bir takım siyasal mühendisliklerle değil, AK Parti arka kapılarda karanlık odalarda kurularak değil, milletimizin vesayete son vermek için, yasakçılığa son vermek için tabelasını kurduğu bir partidir. O yüzden bu milletle beraber yol yürüme konusundaki başarısını da gücünü de buradan almaktadır. Hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem belediye seçiminde ve diğer seçilerde destek veren tüm Elazığlı hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ’a hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımız da Elazığ’a çok büyük önem vermiştir. Cumhurbaşkanımızın dünde Elazığ’a selamlarımızı iletin dedi. İletmiş olalım. Depremden bir yol sonra Elazığ’a Cumhurbaşkanımız geldi ve yaklaşık 25 bin konutu teslim etti” diye konuştu.



“Devlet artık yanımda anlayışını AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanımız kazandırmıştır”

Çok büyük bir afet ve üzüntü yaşadıklarını anlatan Bakan Gül, “Rabbim bir daha yaşatmasın. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun. Önceki hadiselerde vatandaşımız nerede bu devlet, yanımda kimse yok derken bu Allah vermesin ama bir afet olduğunda da artık yanımda bu devlet diye bir anlayışı AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanımız ülkemize kazandırmıştır. Bunu daha da ileriye götüreceğiz. Esas itibariyle bu milletimizin öteden beri görmesi gereken bir durumdu. Ama bu eksiklikleri, olması gereken bu hizmetleri AK Parti getirdi. Bu konuda da özellikle çok önemli adımlar attık. Yine atmaya devam ediyoruz. Elazığ’a hem sanayisi, sağlık ve üniversite alanındaki hizmetleri ile merkezi hükümet olarak her türlü desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



“AK Parti daima yapan, inşa eden, Türkiye’yi büyüten geliştiren, kalkındıran bir hatta olmuştur”

AK Parti’nin 19 yıllık hükümet hizmetlerinde milletin halının altına süpürülmüş olan sorunlarını alarak tek tek çözdüğünü dile getiren Bakan Gül, “Elazığ’ın bir sözü var. Yiyen bilmez, hazırlayan bilir diye. Yani burada mutfakta, millet için hizmet etmek, sorunlarını çözmek için AK Parti çok büyük bir gayret sarf etmiştir. Konuşmak, polemik yapmak, işin lafını ortaya koymak kolay. Ama as, zor ve gerekli olanda icraat yapmaktır. Taş üzerine taş koymaktır. Akif’in dediği gibi. Süleymaniye’yi gel yıkalım desem 2 kürek 2 ırgat gerek, gel bunu tekrar yapalım desem bir Sinan gerek birde Süleyman gerek. Yıkmak kolay ama yapmak için bir Sinan bir Süleyman lazım. AK Parti daima yapan, inşa eden, Türkiye’yi büyüten geliştiren, kalkındıran bir hatta olmuştur. Dünya demokrasi tarihine de bu anlamda milletle iç içe geçmiş başka bir siyasi hareket örneği yoktur. Çünkü AK Parti milletle beraber yol yürüme siyasetinin adıdır. Nereden geldiğimizi, kimimle geldiğimizi unutmayalım. Biz siyasal mühendislikte gelmedik, biz statükocularla gelmedik. Biz milletle geldik, mağdurlarla geldik. Nereden geldiğimizi, kiminle yürüdüğümüzü unutmayalım ki daha fazla bu millete hizmet edelim. Nerden geldiğimizin, kimlerle yol yürüdüğümüzü, kimlerle buraya kadar geldiğimizi unutursak, o beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın da, o sosyolojinin de desteğini sürdüremeyiz. O yüzden bizim başarımız milletimize yüzümüzü daima dönmemizle olmuştur. Milletimizin sorunların sırt çevirip kendi polemiklerimizi, kısa çekişmelerimizi asla dönemeyiz. O yüzden milletimizin hangi sorunu varsa bu sorunu gidermenin adı siyasettir. Bu siyaseti yapan parti de AK Parti’dir. O yüzden bunu yaptığımız için halkımız bizler her zaman desteğini sürdürüyor” dedi.



“Terörle mücadele alanında da çok önemli başarılar elde etmekteyiz”

Vesayetin karşısında dimdik durduklarını dile getiren Gül, “Bugün 17 Aralık. Bu ülkede 17 Aralık 25 Aralık operasyonu oldu. Yargı, emniyet ve kurumlara sızmış FETÖ hainlerinin paralel yapının bu anlamda terör örgütünün organizasyonuyla kumpaslarıyla Türkiye diz çöktürülmeye çalışıldı. Sonunda 15 Temmuz’a kadar giden ve öncesindeki yaşanan hadiseler. Türkiye bu anlamda da mücadelesini terörle etkin bir şekilde başarıyla verdikçe her alanda da başta terörle mücadele alanında da çok önemli başarılar elde etmektedir. Türkiye artık vesayete, statükoya, kumpaslara, ayak oyunlarına, milletin iradesini fesada çevirmeye, milletle kavga eden anlayışa asla izin vermeyecektir. Bu anlamda da milletimizin sorunlarına da göz yummaya hakkımız yok. Esnafımızın, işçimizin, dar gelirli vatandaşımızın, milletimizin hangi sorunları varsa elbette bu sorunların farkında olarak, sorunları çözme kararlılığı yine ortaya koyuyoruz. Bu sorunlara, sıkıntılara, gözümüzü yumup başımızı kuma gömemeyiz” ifadelerini kullandı.



“Her siyasi partinin bir hedefi olarak ortaya konan hedef cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla ve liderliği de ortaya konmuştur”

Dün açıklanan asgari ücrete değinen Bakan Gül, “Dün cumhurbaşkanımız asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Tarihi bir artışla, bu konuda işçilerimize çalışanlarımıza çok büyük bir destek verdi. Tüm çalışanlarımız da bir bayram havası oldu. Keza işverenlerimize de ilave bir yük getirmeden, mümkün olduğunca o yükü almaya yönelik de burada çalışma ortaya kondu. Hem içi hem iş veren anlamında önemli bir durum ve başarı ortaya kondu. Keza asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelikte bir karar çok tarihi bir karardır. Siyasetimizde yıllarca bir hayal olarak her siyasi partinin bir hedefi olarak ortaya konan bu hedef cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla ve liderliği de ortaya konmuştur. Tüm çalışanlarımıza, çalışma hayatımıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Burada çalışanlar emekçiler var. Herkesin yüzü gülüyor. İşverenlerimize de ilave külfet gelmeden tüm bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Fiyat artışlarından çalışanlarımızın etkilenmemesi için çalışmaları hükümetimiz tarafın sürdürülüyor. Keza kamu çalışanlarına, memurlara yine esnafımıza, emeklilere ve tüm dar gelirlilere ücretle geçinen tüm kesimlere yönelik çalışmalarımız da sürdürüyoruz. Bu konuda fiyat artışlarından çalışanlarımızın etkilenmemesi için çalışmalarımızı da yapacağız. Bu konuda 3600 olsun sözleşmelilerin kadroya geçmesi ve ek göstergeler olsun tüm bu hususlarda da toplumun tüm kesimleriyle ilgili iyileştirmeleri sürdüreceğiz. Milletimizin tüm sorunlarını çözme kararlılığındayız”



“2023 yılında yine milletimize hizmet anlamında çok iyi bir destekle yolumuza devam edeceğiz”

“Türkiye’de bir inşa edenler var, birde projesi, vizyonu olmayanlar var. Türkiye bugün ülkemizin menfaatleri için sahada oyun kurucu olarak görev üstlenmiş durumdadır” diyen Bakan gül, şunları kaydetti:

“Türkiye bu konuda çok önemli sahada ve masada başarılar elde etti. Ama sorsanız hiçbir projesi, vizyonu olmayan, Türkiye’nin bu konudaki tasavvufuna hayalleri yetişemeyenlerin bu ülkeye yönetme de hiçbir imkanları olmadığını milletimiz çok iyi biliyor. AK Parti 19 yılda her alanda olduğu gibi özgürlükler alanında, temel hakların geliştirilmesi anlamında da çok önemli katkılar yaptı. Biz bunu yeni anayasa ile de taçlandıralım istiyoruz. AK Parti’nin iyi niyeti ile yada uygulamada ki bir takım desteklerle değil, bu vatandaşımızın doğuştan getirdiği bir haktır. Anayasal haktır. Ne olursa olsun buradan geriye değil ancak ileriye gidilir diye bir anayasal teminata alınmasına ihtiyaç vardır. Bu zaruri bir durumdur. Toplumun her kesimi ile kucaklaşacağız, şunu bunu yapacağız diyenler 10 yıl öne başörtülü bir kişi, memur olabilsin, üniversitede okuyabilsin bunu anayasa güvence altına alalım dediğimizde 411 milletvekili evet dedi. Böyle olması lazım, bu ülke başı açık başı örtülü kim olursa olsun, nasıl isterse öyle yaşasın, nasıl isterse öyle inansın, nasıl isterse öyle düşünsün ve o şekilde giyinsin, yaşam tarzına kimse karışmasın, bu ülke böyle bir ülkedir diyerek buna oy verdiğinde, CHP hemen soluğu Anayasa Mahkemesinde aldı. 411 el özgürlüğe kalkmıştı ama kaosa el kalktı diye bu konuda bir muhalefet ortaya çıktı. Buyurun yeni anayasa diyoruz. Gelin pazartesiden itibaren hiçbir kimsenin başı açığı da başı örtülüsü de kılık kıyafetinden dolayı kamusal haklardan yararlanma, eğitim öğrenim haklarından yararlanma, memuriyet haklarından yararlanma konusunda hiçbir engel olamaz. Engellenemez diye yeni yeni anayasa yapalım diyoruz. Gelin bu konuda samimiyseniz milletimizin bu temel hakkı anasının ak sütü kadar helal olan bu özgürlüklerini yeni anayasayla anayasal güvence altına alalım. AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına evet deyin. Türkiye’yi yeni yüzyıla, özgürlükçü ve daha sivil bir şekilde milletimizle beraber güvenle emin adımlarla taşıyalım. Türkiye’de ekmeği de, özgürlüğü de büyüterek yeni yüzyıla doğru emin adımlarla yürüme kararlılığındayız. Bunu da inşallah milletimizle beraber yapacağız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı aşacağız. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında 2023 yılında yine milletimize hizmet anlamında çok iyi bir destekle yolumuza devam edeceğiz.”

