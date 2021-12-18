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8 yaşındaki Ömer’in seçim vaatleri, belediye başkanını bile şaşırttı "Ömer'e oy verin, gerisini boş verin" sloganı seçim kazandırdı

İHA

8 yaşındaki Ömer’in seçim vaatleri, belediye başkanını bile şaşırttı "Ömer'e oy verin, gerisini boş verin" sloganı seçim kazandırdı

Elazığ’da bir köydeki ilkokulda başkanlık seçiminde aday olan 2’nci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Uc’un okul duvarlarına astığı fotoğrafının altına ‘Ömer Asaf Uc’a oy verin, gerisini boş verin’ gibi yazılar hem güldürdü hem de seçimi kazandırdı. Ömer'in seçim vaatlerini dinleyen Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise "Helal olsun" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Elazığ merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçekapı Köyü İlkokulun başkanlık seçiminde adayların heyecanı vardı. 8 farklı köyden yaklaşık 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulda başkan adayları, sınıf sınıf gezerek oy istedi. 2’nci sınıfa giden 8 yaşındaki Ömer Asaf Uc, verdiği vaatler ve seçim çalışmalarıyla herkesi kendine hem hayran bıraktı hem de güldürdü. Özellikle okul duvarlarına astığı fotoğrafının altına ‘Ömer Asaf Uc’a oy verin, gerisini boş verin’ ve ‘ Oylarınıza talibim’ gibi yazılar yazan Ömer’in çalışmaları herkesin ilgisini çekti. İki arkadaşıyla birlikte sınıfları gezerek konuşmasını gerçekleştiren Ömer, ayrıca seçimi kazandığı takdirde okula taze yemek getirteceğini, öğrencilere çikolata, öğretmenlere ise tatlı ikramında bulunacağını söyledi. Büyük bir heyecana sahne olan seçim sonucunda rakiplerini bir bir geçen Ömer, başkanlığı kazandı ve çikolata dağıttı.
Öte yandan, Türk Kızılayı Elazığ Şubesinin Minik Eller Üşümesin Projesi kapsamında atkı, bere, eldiven ve çorap takımından oluştuğu hediyeleri dağıtmak üzere okula gelen Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Ömer’in seçim çalışmalarını hayranlıkla takip ederek tebrik etti.
Yapılan seçimlerin ardından başkanlığı kazanan Ömer, okula getirdiği çikolataları öğrencilere dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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