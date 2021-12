Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü profesyonel liglere geri döndü.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında kurulan, bir süredir hazırlık ve antrenmanlarını sürdürdüğü Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kız ve Erkek Takımı yeniden sahalara döndü. Yaklaşık on senedir sahalardan uzak olan hentbol branşı kulüp antrenörlerinin uzun süren emekleri neticesinde yeniden profesyonel liglere adını yazmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hentbol takımı, oynadığı Cizre Spor karşılaşmasında rakibini 6321 ezici skorla mağlup ederek ilk maçını galibiyetle taçlandırdı.

İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada; “Öncelikle kulüp sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. On sene sonra erkek hentbol takımımız sahaya çıktı ve güzel bir sonuçla galibiyetini aldı. Kız takımımız da iyi seviye de ve ümitliyiz. Tabi on sene sonra tekrardan sahaya çıkmak kolay olmadı. Kulüp başkanımız, yönetimimiz ve hocalarımızın emek ve destekleri oldukça fazla, hem kızlarımızda hem de erkek sporcularımızın üzerinde emekleri büyük hafta içi hafta sonu sabah akşam ciddi bir hazırlık içerisindelerdi. Bizlerde emeklerine şahit oluyorduk. Nihayet hedeflediğimiz bir galibiyetti ama skorla sporcularımız neler yapabileceklerini gösterdi” dedi.

