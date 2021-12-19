BAL: Fırat Üniversitesi: 4 - Bismil 21 Sportif Faaliyetler: 1

13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çaldılar

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’un 8. haftasında Fırat Üniversitesi GSK, evinde karşılaştığı maçta Bismil 21 Sportif Faaliyetler’i 41 yenerek liderliğini sürdürdü.

Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maça etkili başlayan ev sahibi takım 20. dakikada Zindan Altın ve 29. dakikada Turan Ekici’nin penaltı golleriyle 2 farklı öne geçti. Diyarbakır ekibi 40. dakikada Ferhat Çelebi’nin golüyle farkı 1’e indirdi ve devreye 21’lik skorla girdi. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Elazığ ekibi, 62. dakikada Ayvaz Koç ile 74. dakikada Zindan’ın golleriyle farkı arttırarak sahadan 41’lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 18’e yükselten ve grubunda liderliğini sürdüren Fırat Üniversitesi GSK, sezonun ilk yarı son maçında deplasmanda 12 Bingölspor’la karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.