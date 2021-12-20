Elazığ’da sağlıkçılar için motivasyon gecesi

Medical Park Elazığ Hastanesi sağlık çalışanlarına motivasyon gecesi düzenledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik moral programı düzenledi. Bir salonda düzenlenen programda, çeşitli etkinlikler yapılarak stres ve yorgunluktan uzaklaşıldı. Özverili çalışmalarından dolayı tüm hastane çalışanlarını kutlayan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, insanlık tarihindeki ender pandemilerden birinden geçmekte olduklarını söyledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Genel Müdür Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, “Bu süreçte Medical Park Elazığ Hastanesi olarak hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için çok çalıştık, çok emek verdik ve çok yorulduk. İnsan sağlığına verdiğimiz destek için burada bulunan, bulunamayan her arkadaşımla gurur duyuyor, ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bir arada bulunduğumuz bu gecede yorgun geçen günlerin stres ve yorgunluğundan bir nebze de olsa uzaklaşmanızı diliyorum. Organizasyonumuza katkısı olan ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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