Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, öğrencilere masal okudu

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtük, minik öğrencilere masal okudu.

Elazığ Atatürk Anaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Şahinoğlu’nun yürütücülüğünde Türkiye’de 10 ilde aynı anda ortak olarak sürdürülen ‘Kitaplara Yolculuk’ Projesi sürüyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk minik öğrencileri ziyaret ederek kitap okudu. Okuduğu masala çocuklarında eşlik etmesini sağlayan Müdür Gürtürk, masalın belirli yerlerinde çocukların da masala yorumlarıyla katılımlarını sağladı. Ayrıca projeye velilerin de katılımı sağlanarak çocuklara kitap okumaları sağlandı. Bu kapsamda velisine en çok kitap okutan öğrencilere bir de ödül verildi.

Elazığ Her Yerde Okuyor Projesi kapsamında daha önce de velileri okumaya teşvik ettiklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk , anaokulu öğrencilerinin bu projeyle veli motivasyonunu daha da yükselteceğine inandığını ifade etti.

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