FÜ en yeşil kampüs sıralamasında 13’üncü oldu

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Fırat Üniversitesi (FÜ) en yeşil kampüs sıralamasında Türkiye’de 13’üncü, dünyada ise 244’üncü oldu.

Üniversitelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini, yeşil alan, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, sürdürülebilirlik eğitimi ve araştırmaları gibi farklı kategorilerde ele alan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı. Sıralamaya Türkiye'den 71 üniversite katıldı. FÜ, Türkiye'deki üniversiteler içinde sürdürülebilirlik sıralamasında 13’üncü sırada yer aldı. Geçen yıla göre puanını yükselten FÜ Dünya üniversiteleri sıralamasında ise 244’üncü olmayı başardı.

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