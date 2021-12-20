Elazığ’da yol genişletme çalışmaları sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından başlanılan yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, konforlu şehir içi ulaşım hizmeti için yol bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Doğukent, Ulukent, Kırklar Mahalleleri ve Hastane Caddesi trafiğini rahatlatacak olan Tahir Şaşmaz Caddesi’nde başlanılan yol genişletme çalışmaları tamamladı. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşan 2 bin metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde, 425 metrekare kaldırım döşenen yolda yağmurlama kolektör hattı ile içme suyu hattı Elazığ Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yenilendi.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehir içi ulaşım ağına konfor kazandırmak amacıyla çalışmaların kesintisiz devam ettirildiği belirtilerek, “Yol yapım çalışmalarımız kapsamında bölge trafiğini rahatlatacak olan Tahir Şaşmaz Caddesi’nde çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırım, proje ve hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” denildi.

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