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Çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, direğe çaptı: 3 yaralı

İHA

Çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı, direğe çaptı: 3 yaralı

Elazığ’da bir sürücü yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobiliyle önce başka bir araca, ardından da direğe çaptı. Otomobilin asılı kaldığı kazada 1’ çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 ABP 731 plakalı otomobil sürücüsü, yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini kaybeden otomobil, önce 23 KRY 13 plakalı araca ardından çocuk parkının içinde bulunan ışıklandırma direğine çarparak durabildi. Otomobilin askıda asılı kaldığı kazada, 1’ i çocuk 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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