Elazığ’da anestezi günleri sempozyumu düzenlendi

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Elazığ’da 8'inci Anadolu Anestezi Günleri Sempozyumu düzenlendi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) DicleFırat Şubesi tarafından 8. Anadolu Anestezi Günleri Sempozyumu düzenlendi. Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda çeşitli illerden katılan bilim adamları çok sayıda bildiri sundu. Sempozyuma, FÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Demirel, Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Azize Beştaş ve birçok dernek üyesi katıldı.

8'inci Anestezi Günleri Sempozyumunu FÜ Hastanesiyle düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Dernek Başkanı Prof. Dr. Meral Kanbak, anestezinin olmazsa olmazı olan monitarizasyonu haline gelen hasta başı ultrason konusunu katılımcı meslektaşlarıyla paylaştıklarını söyledi.

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