Elazığ’da şüpheli paket alarmı

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Elazığ’da iş hanı önüne bırakılan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

Olay, Üniversite Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar iş hanı önünde gördüğü şüpheli paket üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis, bomba uzmanı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, bomba imha uzmanı inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli paket boş çıktı.

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