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Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi Çobandan koyunlara resital

İHA

Çoban kar altında türkü söyledi, koyunlar pürdikkat dinledi Çobandan koyunlara resital

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışının altında hayvanlarını dışarı çıkaran çoban, karın keyfini türkü söyleyerek çıkardı. Koyunlar pürdikkat çobanın şarkısını dinlerken, o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Karakoçan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası koyun sürüsüyle dışarı çıkan çoban, sevincini cep telefonu ile kayıt altına aldı. 25 yaşındaki çoban Emrah Ulaş merada yakalandığı kar yağışını kayıt altına alırken yaşadığı sevinci ve şaşkınlığı, "Evet görüyorsunuz hayvan rızkını her zaman her yerde çıkarıyor" diyerek paylaştı. Ulaş kar yağışı altında koyunları otlatırken hayvanlarına bir de türkü söyledi. Koyunlar pürdikkat Ulaş'ın söylediği türküyü dinlerken, yaşanan durum izleyenleri gülümsetti.
Kış dönemini ahırda geçiren küçükbaş hayvanlardan gebe olanların, olumsuz hava şartlarına rağmen günde 1 saat de olsa gezdirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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