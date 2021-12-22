Elazığ Amatör Küme U18 ve U14 Liginde gruplar belli oldu

Elazığ Amatör Küme U18 ve U14 liglerinde 20212022 sezonu grupları ile müsabakaların başlama tarihleri belli oldu.

Elazığ Amatör Küme U18 ile U14 liglerinin başlangıç tarihleri netleşti. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2223 Ocakta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak U18 Futbol Liginde 14 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta mücadele edecek. 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcuların oynayabileceği U18 Futbol Liginde gruplar şu takımlardan oluştu:

"A Grubu Abdullahpaşaspor, Arıcakspor, Elazığspor, D. Fırat Üniversitesi, Sanayi Sitespor, Beyhan Belediyespor, Karakoçan FK. B Grubu Elazığ Adaletspor, Doğukent Gençlikspor, Elazığ Yolspor, EBUAŞ, Baskil Şafakspor, İl Özel İdarespor, Paluspor."

U14 Futbol Liginde ise 11 takım A ve B olmak üzere iki ayrı grupta 20212022 sezonunda mücadele edecek. 89 Ocakta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak U14 Futbol Ligi’nde 20082009 doğumlu futbolcular forma giyecek. Bu ligde A Grubunda İl Özel İdare, Yolspor, Karakoçan FK, 62 Munzurspor, EBUAŞ yer alırken, B Grubunda ise Karakoçan 1985, Doğukent Gençlik, Dsispor, Gençlik Merkezi, Madenspor ve Paluspor bulunuyor.

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