Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Çarşı Mahallesi Kapalıçarşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.