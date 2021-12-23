Vali Toraman Keban’da incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Keban ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Dr. Ömer Toraman, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Keban’a giden Vali Toraman, ilçe kaymakamlığı ve belediyesini ziyaret etti. Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkan Vekili Bayram Bayır'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Toroman, ardından mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İlçede bulunan ve restorasyonu devam eden tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii'nde de incelemelerde bulunan Toraman, son olarak İstanbul Maltepe'de aile içi şiddet olayına müdahale ettiği sırada bıçaklanarak şehit olan Polis Memuru Mehmet Emin Aydın' nın ailesini ziyaret etti.



Vali Toraman'a ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş , Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu , AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

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