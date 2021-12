Elazığ’da ‘Cana Can Verenler’ Projesi hayata geçiyor

Elazığ’da, Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği tarafından ‘Cana Can Verenler' Projesi hayata geçirildi.

Sağlık Çalışanı Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Tuncay Okcu, uzun süren çalışmalarının ardından Cana Can Verenler Projesi'ni ortaya çıkardıklarını söyledi. Kentin konum olarak deprem bölgesinde yer aldığını kaydeden Okcu, "550 köy ve 151 mahallede herhangi bir deprem, doğal afet, kaza veya hastalık anında kurtarma ekipleri ulaşana kadar ilk müdahale ve ilkyardım yaparak afetzedelerin veya kazazedelerin durumlarının kötüye gitmesini önlemek, hayatta kalmalarını sağlamak istiyoruz, projemizin amacı bu. Projeye bin 402 kişi katılım sağlayacak. Eğitimler 25 Aralık'ta başlayacak ve gruplar halinde yapılacak. Eğitimlerimiz merkez ve 10 ilçede devam edecek. Projeyle doğru, hızlı ve yerinde ilk müdahale, can kayıplarını ve sakatlıkları önlemek veya en aza indirmeyi, deprem anında yapılan yanlışlıları engelleyip doğru olanı öğretmeyi, deprem sonrası enkaz, olay yeri güvenliği bilincini yerleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

