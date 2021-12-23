Elazığ’dan Muş’a kitap desteği

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesi ve Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Muş’ta eğitim gören öğrencilere kitap gönderildi.

Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çağrıcı ve Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneği tarafından kitap kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda beldede toplanan binlerce kitap, bölgedeki illerde bulunan öğrencilere dağıtılması için yola çıktı. Proje kapsamında toplanan kitapların bir bölümü de Muş'a gönderildi. Muş merkez Yaygın İlkOrtaokulu'na gönderilen kitaplar öğrencilere dağıtıldı. Yardımcı kitaplarını alan öğrenciler, Başkan Çağrıcı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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