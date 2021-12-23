Elazığ’da jandarma ekipleri, hırsızlara göz açtırmıyor

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Elazığ’da jandarma ekipleri, yaptığı başarılı çalışmalar ile hırsılara göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz beldesinde motosikletin ve Arındık köyünden inşaat malzemelerinin çalınması olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapılarak 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametgahlarda yapılan aramada, çalınan malzemeler ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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