Elazığspor’da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Elazığspor, ara dönem hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig 1. Grupta ligin ilk yarısını 13 puanla 17. sırada tamamlayan Elazığspor’da, ikinci yarı hazırlıkları 3 günlük iznin ardından başladı. Pazar günü oynanan son hafta maçları sonrası izne ayrılan teknik heyet ve futbolcular, kulüp tesislerinde yeniden toplanarak tek antrenmanla sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Üst sahada yapılan antrenmanda aeorobik çalışıldı. Çalışmada ayak parmağında kırık olan Yiğitcan Erdoğan ile hasta olan Selim Enes Özeren yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Eray Berk Yıldız ise düz koşu yaptı. Bordobeyazlı ekip, ara dönem hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.

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