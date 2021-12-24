HD Elazığ Karakoçan’da ayrılık

HD Elazığ Karakoçan FK, sezon başı anlaşmaya vardığı forveti Furkan Yiğit’le yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig ekiplerinden HD Elazığ Karakoçan FK, hafta sonu araya girecek olan 2. sezon öncesi forveti Furkan Yiğit’le yollarını ayırdı. Sezon başı Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Furkan, 14 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran genç golcü, ''Sezon başında anlaşmış olduğum Elazığ Karakoçan takımı ile karşılıklı anlaşarak kontratımı fesih etmiş bulunmaktayım. Başta Başkanımız Tuncay Kaymak ve hocalarımız Ender Çınar, Samet Erdem, Kamil Çetintaş ve Sinan Gerçek olmak üzere herkese teşekkür ederim. Kulüp çalışanlarımız ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Elazığ Karakoçan takımına bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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