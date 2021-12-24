Elazığ'da temizlik görevlileri oturdu, öğrenciler caddeleri temizledi

Elazığ’da öğrenciler, temizlik görevlilerini dinlendirip Gazi Caddesinde 'Temizlik Bir Tercih Değil Sorumluluktur' sloganıyla temizlik yaparak farkındalık oluşturdu.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Gazi Caddesinde 'Temizlik Bir Tercih Değil Sorumluluktur' sloganıyla temizlik çalışanlarına yardım etti. Öğrenciler cadde ve sokaklarda yapılan temizliğin yalnız temizlik görevlilerinin işi olmadığına, bu alanların herkes tarafından temiz tutulmasının bir sorumluluk olduğuna dikkat çekmek amacıyla bir çalışma başlattı.

Öğrencilerden Beyza Nur Doğan, projeyle çevreyi temiz tutmanın herkesin sorumluğu olduğunu göstermeyi ve daha temiz bir ortamda eğitim görmeyi amaçladıklarını söyledi. Doğan, "Herkesin de dediği gibi temizlik onların işi ama bizlerinde sorumluluğu. Onlar ne kadar temiz tutuyorsa, temizliyorsa bizim de onlara yardım etmemiz, onları desteklememiz için ortama hiçbir şekilde çöp atmamız gerektiğini gösterir. Yaptığımız proje sayesinde bunlara daha da dikkat çektiğimizi daha çok önemseneceğini düşünüyorum. Temiz bir çevre, temiz bir ülke ve okuduğum şehrin, okuduğum memleketin daha temiz olmasını isterim” dedi.

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