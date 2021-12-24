Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da husumetlisi Ahmet Oğuzhan Gökalp (28) ile sokakta karşılaşan şüpheli silahla ateş etti. Gökalp yaralanırken, kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Şehit Onbaşı Adnan Aksal Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında husumet olan Ahmet Oğuzhan Gökalp ile ismi öğrenilemeyen şüpheli sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan kavganın büyümesi sonucunda şüpheli, tabanca ile Gökalp'e ateş edip yaralarken, kurşunlar park halindeki 2 araca da isabet etti. Silah sesini duyanların vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri Gökalp'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Gökalp'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-24 22:51:47



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