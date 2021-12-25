Elazığ’da bir kişi tartıştığı arkadaşını vurdu: 1 yaralı

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Elazığ’da iki arkadaşın tartışması silahlı kavgaya dönüştü, olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Kültür Mahallesi Adnan Aksakal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. ve A.O.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli Y.P. üzerinde bulunan silahla A.O.G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.P.’yi olay anında kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrendi.

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