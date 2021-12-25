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Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

DHA

Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı


Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde tavuk çiftliği işleten Hacı Demir, köpek ile 2 yavrusunun kuyuya düştüğünü gördü. Kendi çabasıyla köpekleri çıkaramayan Demir, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karakoçan itfaiye ekipleri, kuyuya merdiven sarkıtıp aşağı inerek köpekle yavrularını kurtardı. Köpekleri teslim alan Hacı Demir, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER
2021-12-25 12:21:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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