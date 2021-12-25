Görme engelli Polat'ın parmak ısırtan azmi, teypten dinlediği ayetlerle hafız oldu Kendi gibi engelli olan hocasından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, radyodan dinlediği ayetlerle hafız oldu

Elazığ’da yaşayan ve geçirdiği bir hastalıktan dolayı görme yetisini kaybeden Muzaffer Polat, kendi gibi engelli olan hocasından önce Kur’anı Kerim okumayı öğrendi daha sonra teypten dinlediği ayetleri ezberleyerek hafız olmayı başardı.

Elazığ’da yaşayan 41 yaşındaki Muzaffer Polat çocuk yaşta geçirdiği bir hastalıktan dolayı 19 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti. 4 yıl boyunca kendini eve kapatan Polat, yaşadığı köyün cami hocasının tavsiyesi üzerine hafız olmaya karar verdi. Polat önce kendi gibi görme engelli olan hocası Ali Kılıç’tan Kur'anı Kerim okumayı öğrendi, daha sonra radyodan dinlediği ayetleri ezberleyerek 2 yıl içinde hafız olmayı başardı. 2013 yılında sınava girerek Akçakiraz Zafer Camiine müezzin olarak atanan Polat, müezzinlik dışında bilgisayar kullanımı, Elazığ Harput Engelliler Spor Kulübünde sporculuk ve yöneticilik gibi alanlara da yöneldi. Polat kendi gibi birçok engeli öğrenciye umut ışığı olmak istediğini kaydetti.



"Azim varsa hayaller gerçek olur"

Azmin olması halinde hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini ifade eden Muzaffer Polat, "Ben de 19 yaşına kadar sağlıklı bir bireydim. 19 yaşındayken geçirdiğim rahatsızlık nedeni ile gözlerimi tamamen kaybettim. 4 yıl boyunca evde yaşamımı devam ettim hiç bir aktivitem, meşguliyetim yoktu. Bu şekilde hayatımı devam ettiriyordum sonra bir cuma vakti yaşadığım köydeki camiye gittiğimde hocam beni yanına çağırdı ve 'Hafızlık yapalım mı ne dersin yapar mısın' dedi. Ben de deneyelim dedim ve beraber başladık. Kendisiyle belli bir aşamaya geldikten sonra kendisinin sağlık sıkıntılarından dolayı beni Elazığ’da bulunan Yeni Camiye yönlendirdi. Orada hafız Ali Kılıç hocamla hafızlığımıza başladık ve 2 yıl süre zarfında hafızlığımı tamamladım. Teypte kaset dinliyordum. Günlük dersimi ezberlerdim giderdim hocama dinletirdim o şekilde 2 yıl içinde hafızlığımı tamamladım. Şuanda da Elazığ Akçakiraz Zafer Camiinde 9 yıldır müezzin kayyum olarak görev yapıyorum. Ben de görme engelli hocam gibi öğrenciler yetiştirmek istiyorum. Bu konuda da bazı çalışmalar yaptım, şimdilik belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerim de var. Hafızlık yapan ve hafızlığını bitiren öğrencilerim de mevcut. Bunun yanında da kendi gibi kemdim gibi görme engelli olan kardeşlerimi de hafız etmek, Kuranı Kerim öğretmek gayreti içindeyim ”dedi.



“Engelimiz hiçbir şey yapamıyoruz anlamına gelmesin"

Engelli bireylere tavsiye bulunan Polat “Azim varsa hayaller gerçek olur azim varsa mutluluk bizleri bulur. Bu gayret içinde olursak engelli de olsak, sağlıklı bir birey de olsak azimli olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Herkes mücadele etsin, herkes azimli olsun yani engelliyiz diye hiçbir şey yapamıyoruz anlamına gelmez. Ben hafızlık dışında bilgisayar sertifikası aldım, Elazığ Harput Engelliler Spor Kulübünde sporculuk ve yöneticilik yapıyorum, birçok alanda kendimi geliştirmiş bugün hayatıma devam eden bir bireyim. Engelli gençlere, kardeşlerime sesleniyorum, azimli olun, mücadele içinde olun 4 duvar arasına hapsolmayın. Ailelerimizde bu konuda hassas olmasını istiyorum” diye konuştu.

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