Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ´da tavuk çiftliğinde, kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde tavuk çiftliği işleten Hacı Demir, köpek ile 2 yavrusunun kuyuya düştüğünü gördü. Kendi çabasıyla köpekleri çıkaramayan Demir, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karakoçan itfaiye ekipleri, kuyuya merdiven sarkıtıp aşağı inerek köpekle yavrularını kurtardı. Köpekleri teslim alan Hacı Demir, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-12-25 12:21:07



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