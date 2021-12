Elazığ’da ‘Polis Görevde, Halk Güvende’ etkinliği

Elazığ’da Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kontrol noktasında görevlerinin başında olan polisler ile bir araya gelerek tatlı ve çiçek ikramında bulundu.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3’üncü sınıf öğrencileri ‘Polis Görevde, Halk Güvende’ ekinliği kapsamında Keban ve Diyarbakır yolu kontrol noktasında görevleri başında olan polisler ile bir araya geldi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışan polislere tatlı ve çiçek ikramında bulunurken, bu soğuk günlerde görevini aksatmadan yürüten polislere teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projesi hakkında açıklamalarda bulunan İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşenur Güler, "Bu sosyal sorumluluk anlayışıyla amacımız her an görevinin başında olup halkın huzurla uyuyabilmesini, rahat bir şekilde gezebilmesini ve hayatını güvenli bir şekilde idame ettirmesini sağlayan değerli bir mesleğe sahip olan polislerimizi hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bize her türlü desteği verip yanımızda olan Elazığ Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum” dedi.

