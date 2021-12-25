Elazığ’da 395 litre sahte içki ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın operasyonunda 395 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 şüphelinin sahte içki ürettiği ve yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 395 litre kaçak olarak üretilen içki ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-25 15:03:20



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