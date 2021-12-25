KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Çankaya Üniversitesi: 81

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi’ne 8168 mağlup oldu.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan başkent ekibi ilk periyodu 3115 önde tamamladı. İkinci periyotta Elazığ ekibi farkı bir nebze azaltsa da devreye Çankaya Üniversitesi’nin 4937 üstünlüğü ile girildi. 3. çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar bulan Ankara ekibi bu periyodu da 6549 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda da hata yapmayan Çankaya Üniversitesi salondan 8168’lik galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare’de Lindsey Pulliam’ın 21 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Çankaya Üniversitesi’nde Chantella White 25 sayıyla maçın en skoreri oldu.

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