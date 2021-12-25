Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

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Elazığ’da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün merkeze bağlı Kültür Mahallesi Adnan Aksakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.P. ve A.O.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli Y.P. üzerinde bulunan silahla A.O.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Y.P. ise Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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