Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu 2. hafta maçında Elazığ ekipleri Elazığ Gençlikspor ile Karşıyaka İÖİ. Spor Kulübü karşı karşıya geldi.
Türkiye Erkekler Hentbol 2. Lig F Grubu’na 2. hafta maçlarıyla devam edildi. Elazığ ekipleri Elazığ Gençlikspor ile Karşıyaka İÖİ. Spor Kulübü Elazığ derbisinde kozlarını paylaştı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan ve ilk yarısı 2017 Elazığ Gençlikspor’un üstünlüğüyle geçilen maçın ikinci yarısında da hata yapmayan Gençlikspor, salondan 4036’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Karşıyaka İÖO. Spor Kulübü ikinci yenilgisini alırken, Gençlikspor 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.