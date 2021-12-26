Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda Nostalji aracıyla yıllardır taksicilik yapıyor Dönemin en lüks aracı hala yollarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda Nostalji aracıyla yıllardır taksicilik yapıyor Dönemin en lüks aracı hala yollarda

İHA

Müslüm Gürses binmişti, kentin en eski ve lüks taksisi halen yollarda Nostalji aracıyla yıllardır taksicilik yapıyor Dönemin en lüks aracı hala yollarda

Elazığ’da yaşayan taksici Cemal Aytekin, gözü gibi baktığı 1977 model aracıyla yaklaşık 31 yıldır direksiyon sallayarak müşterilerine nostalji yaşatıyor.
Elazığlı 57 yaşındaki Cemal Aytekin, 31 yıl önce dönemin en lüks ticari araçlarından biri olan 1977 model aracıyla taksicilik yapmaya başladı. Kentin de en eski taksicisi olan Cemal amca, o tarihten beri direksiyon sallıyor. Gözü gibi baktığı aracında birçok ünlü isimleri de ağırlayan Cemal amca, en son Müslüm Gürses’i bir konsere götürdüğünü ve bu anı hiç unutamadığını belirtti. Uzun yıllar geçmesine rağmen Yeşilçam filmlerinin de vazgeçilmez arabaları arasında yer alan klasik otomobillerden biri olan ‘ Emektar’ isimli aracı hala yollarda. Nostalji merakı olanların tercih ettiği taksiyi görenler ise fotoğraf çekinmeden duramıyor.
1990’dan beri ticari taksicilik yaptığını ifade eden Cemal Aytekin, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp yollara düşüp müşterilerimizi götürüyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışıp ekmek parası evimize götürüyoruz. Çocuklarımızı evimizi bu işle geçindiriyoruz. Benim aracım, 1977 model bir araç. Bu araçla taksiciliğe başladım ve bununla devam ediyorum. Bu araç beni emekli etti, tam 27 yıl bununla beraber çalıştık. Gözüm gibi de bakıyorum arabamı seviyorum. Çünkü dile kolay bir araçla 90’dan beri ticari taksici olarak çalışıyorum. İki çocuğumu üniversite okuttum. Birisi işletmeyi, bitirdi diğeri şuan da tıp okuyor. Bu araçla çocuklarımı okuttum başka bir gelirim yok ve evim de kira. Çocuğumun birini evlendirdim biri halen okuyor, beni de emekli etti. Bu araçtan artık ne isteyebilirim ki” dedi.
Müslüm Gürses ve bir çok ünlüyü aracında ağırladığını hatırlatan Aytekin, "1990 ile 1991 yılları arasındaydı bizde gençtik ve havalı havalı geziyorduk. O dönemlerde vatandaşın biri ‘senin araban çok havalı Müslüm Gürses’i alıp Cemiloğlu parkına konsere götüreceğiz’ dedi. Ben de kabul ettim. Ömrümde Müslüm Gürses’i hiç canlı görmemişim. Arabayı mı süreyim Müslüm Gürses’e mi bakayım derken Cemiloğlu parkına götürdük ve konser verdi. Tekrar geri götürdük. Ben de mutlu oldum. Şuanda Elazığ’da en eski taksiciyim. 1990 yılından beri hiç araç değişmeden bu işi yapıyorum” diye konuştu.
Geldiği kentte yolculuk yaptığı araca bir yıl aradan sonra yine binen İsmail hakkı Önal, “Cemal abiyi gördüm taksici olarak. Bir de nostaljiye de hevesim vardı, zaten görünce direk ona binmek istedim. Daha sonra Cemal abi taksine bindiğimde sohbet hoş ve güzeldi otogara kadar bıraktı. Çok iyi bir insan, kendisine çok teşekkür ederim. Beni gezdirme sözü vardı ve bugün beni şehri gezdirecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu
YEREL HABERLER Elazığ derbinde gülen Gençlikspor oldu
Depremin merkezi Sivrice'deki göl manzaralı TOKİ konutları tamamlandı Kaymakam Yunus Emre Vural: "Devletimizin gücüyle yepyeni bir ilçe kazandırdık" "Yenilenen mahallemizle birlikte şu anda Türkiye’nin en yeni turizm beldesiyiz"
YEREL HABERLER Depremin merkezi Sivrice'deki göl manzaralı TOKİ ...
Elazığ Karakoçan’da 2 ayrılık daha
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan’da 2 ayrılık daha
Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli ...
Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli ...
Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
Elazığ’daki Tırpan Operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ’daki Tırpan Operasyonunda 2 tutuklama
Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekiplerince ...
KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Çankaya Üniversitesi: 81
YEREL HABERLER KBSL: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Çankaya ...
Elazığ'da 395 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 395 litre sahte içki ele geçirildi
Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için köşe yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da şehidin adını taşıyan okulda, şehit için ...
Elazığ’da 395 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 395 litre sahte içki ele geçirildi
Elazığ’da inşaat işçisi yük asansörünün altında kaldı
YEREL HABERLER Elazığ’da inşaat işçisi yük asansörünün altında kaldı
Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı kavgaya karışan şüpheli adliyeye ...
94 yaşında koronavirüsü yendi; 'Aşı olmadığım için pişmanım' dedi
YEREL HABERLER 94 yaşında koronavirüsü yendi; 'Aşı olmadığım için ...
Elazığ’da ‘Polis Görevde, Halk Güvende’ etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Polis Görevde, Halk Güvende’ etkinliği
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek ve yavrusunu itfaiye ekipleri ...
Görme engelli Polat'ın parmak ısırtan azmi, teypten dinlediği ayetlerle hafız oldu Kendi gibi engelli olan hocasından Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi, radyodan dinlediği ayetlerle hafız oldu
YEREL HABERLER Görme engelli Polat'ın parmak ısırtan azmi, teypten ...
Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen köpek ile 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Elazığ’da bir kişi tartıştığı arkadaşını vurdu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da bir kişi tartıştığı arkadaşını vurdu: 1 ...
Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli ...
Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli ...
Elazığ İl Özel İdare’ye Yunan oyun kurucu
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’ye Yunan oyun kurucu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.