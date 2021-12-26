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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor

İHA

Elazığ’da SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirgemek amacıyla SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İl Özel İdaresi Spor Salonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasına, sporcular ‘Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart’ sloganı yazılı pankart ile sahaya çıktı. Söz konusu slogan, müsabaka sırasında da dijital reklam panolarında yayımlanarak izleyicilerde farkındalık oluşturulması amaçlandı. Ayrıca, basketbol maçı öncesinde karşılaşmayı izlemeye gelen seyircilere, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında, bilgilendirmeye yönelik tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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