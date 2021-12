TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 19. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK sahasında 68 Aksaray Belediyespor’u 30 mağlup etti.



Stat: Doğukent

Hakemler: Burak Kaplan xx, Deybet Gök xx, Göker Erel xx

HD Elazığ Karakoçan FK: Eren Yılmaz xx, Cuma Ali Üzüm xx, Ömer Faruk Aydemir xxx, Oğuzhan Kandemir xx (Muhammed Furkan dk. 75 x), Fatih Kıran xx, İlhan Aslanoğlu xx (Hüseyin dk. 69 x), Ekrem Sütçü xx, Eren Çinkılınç xx (Rasim Ertan dk. 88 ?), Ahmet Can Arık xxx, Kaan Güdü xxx, Fatih Kızılay xx

68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Ahmet Tuna Akıl x (Furkan Gedik dk. 62 x), Gürcan Gözüm xx, Alican Tez xx, Ayberk Altan x (Mervan dk. 62 x), Hasan Gündoğdu xx, Muhammed Can xx, Serkan Yıldız xx (Çağlar dk. 85 ?), Mehmet Aytemiz xx, Nurullah Serbest xx

Goller: Ömer Faruk (dk. 54), Kaan (dk. 89), Ahmet Can (dk. 90+4) (Elazığ Karakoçan FK)

Kırmızı Kart: Alperen (dk. 80) (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı Kartlar: Fatih, Ahmet Can (HD Elazığ Karakoçan FK), Muhammed, Hasan (68 Aksaray Belediyespor)

