Elazığ-Tatvan arası tren yolculuğundan muhteşem kış manzaraları

ElazığTatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, kış aylarında muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve ElazığTatvan arası sefer yapan Van Gölü Ekspresi, kış aylarında muhteşem manzaralar eşliğinde yolculuk imkanı sunuyor. Yolculuk esnasında ortaya çıkan muhteşem görüntüler ile sıra dışı yolculuk seçeneklerinden biri olarak dikkati çeken Van Gölü Ekspresi'ni, doğa fotoğrafçısı Naci Demirpolat görüntüledi.

Hat üzerindeki uçsuz bucaksız ova ve arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve tepelerinde karların olduğu yüksek dağların oluşturduğu manzarayı yolcularına seyrettiren Van Gölü Ekspresi, kış mevsiminde her yaştan insana unutulmaz bir yolculuk yaşatıyor.

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