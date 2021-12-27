Elazığspor’da ara dönem hazırlıkları sürüyor

Elazığspor ara dönem hazırlıklarının Elazığ etabını tek antrenmanla sürdürdü.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da, ara dönem hazırlıklarının ilk etabı Elazığ’da sürüyor. İkinci etap çalışmalarına Antalya’da devam edecek olan BordoBeyazlılar, yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Elazığspor Tesisleri L Saha’da yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Bordobeyazlılar, şiddetli oyun ve taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana sakatlığı devam eden Yiğitcan Erdoğan ile hasta olan Okan Aytekin ve Selim Enes Özeren katılmadı.

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