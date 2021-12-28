Elazığ'da 11 kilo esrar ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 210 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen M.G. (27) de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında; kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının, ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. İl merkezindeki adrese düzenlenen baskında; 11 kilo 210 gram kubar ve toz esrar, 132 gram metamfetamin ve 55 ecstasy ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan M.G., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-12-28 12:14:16



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