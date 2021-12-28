Elazığ'da 11 kilo esrar ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 11 kilo esrar ele geçirildi

DHA

Elazığ'da 11 kilo esrar ele geçirildi


Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 210 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı belirlenen M.G. (27) de yakalandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında; kent genelinde uyuşturucu madde kullanımının, ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. İl merkezindeki adrese düzenlenen baskında; 11 kilo 210 gram kubar ve toz esrar, 132 gram metamfetamin ve 55 ecstasy ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan M.G., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-12-28 12:14:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 1 gözaltı Elazığ'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucuya geçit yok: 1 gözaltı Elazığ'da ...
Ünlü modacı Dalmış’tan erkeklere giyim tarzı önerisi
YEREL HABERLER Ünlü modacı Dalmış’tan erkeklere giyim tarzı önerisi
Elazığ’da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da açık alan etkinlikleri 15 gün süreyle ...
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 124 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 124 kişi ...
Dört iş yerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı
YEREL HABERLER Dört iş yerinin camlarını kırdı, hiçbir şey olmamış ...
Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK’da
YEREL HABERLER Kadir Taşoğlu, HD Elazığ Karakoçan FK’da
Elazığ İl Özel İdare’den pivot transferi
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare’den pivot transferi
Elazığ’da 60 kiloluk dev turna balığı yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 60 kiloluk dev turna balığı yakalandı
Elazığ’da tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu
YEREL HABERLER Elazığ’da tırın çarptığı otomobil şarampole uçtu
İzmir’den depremi yaşayan Elazığ’a okul
YEREL HABERLER İzmir’den depremi yaşayan Elazığ’a okul
Elazığ’da şehit Hasan Halit Küçük için vefa gecesi düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da şehit Hasan Halit Küçük için vefa gecesi ...
Elazığspor’da ara dönem hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığspor’da ara dönem hazırlıkları sürüyor
FÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER FÜ ile Bakü Devlet Üniversitesi arasında protokol ...
Elazığ’da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyaları: Alex ve Nina Elazığ’da hassas burunlu köpekler uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyaları: ...
Elazığ’da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla da dikkat çekti
YEREL HABERLER Elazığ’da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı ...
Elazığ-Tatvan arası tren yolculuğundan muhteşem kış manzaraları
YEREL HABERLER Elazığ-Tatvan arası tren yolculuğundan muhteşem kış ...
CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’a kanser teşhisi kondu
YEREL HABERLER CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol’a kanser teşhisi ...
Elazığ Valisi Toraman, dağ keçilerini izleme çalışmasına katıldı
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Toraman, dağ keçilerini izleme ...
Bölgesel amatörde ilk yarı tamamlandı
YEREL HABERLER Bölgesel amatörde ilk yarı tamamlandı
Elazığ Gençlikspor ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Elazığ Gençlikspor ilk galibiyetini aldı
Park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Park halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale ...
TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - 68 Aksaray Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: HD Elazığ Karakoçan: 3 - 68 Aksaray ...
Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda ...
Elazığ’da SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da SİBERAY farkındalık çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.