Elazığ’da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in telekonferans katılımıyla Elazığ’da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

2020 yılında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ceza infaz kurumlarında hükümlü mahkumlara meslek eğitimi vermek, bunu belgelemek ve lise diploması almalarını sağlamak amacıyla Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri'nin kurulması kararı alınmıştı. Bu bağlamda Türkiye geneli kurulan 19 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte Elazığ Adalet Mesleki Eğitim Merkezinin açılışı da yapıldı. Elazığ cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan ve 7 farklı alana sahip olan eğitim merkezinde ilk etapta 23 kişinin eğitim gördüğü ve sayının artacağı kaydedildi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılışa Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk katıldı.

Telekonferansa katılan Vali Dr. Ömer Toraman, “Adalet Mesleki Eğitim Merkezi hayırlı olsun. Elazığ, mesleki eğitim alanında ülkemizin en köklü eğitim kurumlarına sahip bir ilimizdir. Bugün, bu eğitim merkezimizle beraber bu kurumlarımızın zincirine yeni bir halka ilave etmiş oluyoruz” dedi.

Elazığ Adalet Merkezi Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Sarıgül ise merkez hakkında bilgi vererek, “Bugün okulumuzda Türkiye geneli 19 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin açılış programı yapıldı. Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri, 2020 yılında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği ceza infaz kurumlarında kurulmaktadır. Burada hükümlülerin mesleki becerilerinin gelişmesi, meslek edinilmesi, sosyal kültürel faaliyetler boyutunda yetiştirilmesi ve ayrıca aldıkları mesleklerle alakalı gerekli zamanı doldurduktan sonra kalfalık ve ustalık gibi belgelerin alınması, açık lise bölümünden ek dersleri alarak lise diplomalarını alması sağlanacak. Bu açıdan değerlendirildiği zaman, cezaevlerindeki hükümlerin hem meslek edinmeleri hem usta öğretici belgesi alması hem de lise diploması alması boyutunda çok faydalı bir protokol. Bundan dolayı da buradan tahliye olan hükümlüler, yarın normal hayatlarında iş edinebilmeleri ve ülke genelinde personel ihtiyacını karşılaması boyutunda ülkemiz adına çok ciddi katkı sağlayacak. Biz de Elazığ Adalet Mesleki Eğitim Merkezi olarak Ağustos ayı itibaren bakanlık yoluyla açılmış şu an 23 öğrencilerimizle bu boyutta eğitim vermekteyiz. Ülkemize ilimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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