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AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: “Millet ittifakını özel ahlak eğitiminden geçirmek lazım”

İHA

AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: “Millet ittifakını özel ahlak eğitiminden geçirmek lazım”

Vatan hainlerinin oyununa gelinmemesi gerektiğini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Kılıçdaroğlu, kalkıyor bir el hareketi yapıyor. Arkasından İYİ Parti Milletvekili, bize tazminat meselesinden el hareketi yapıyor. Öbür taraftan Lütfü Türkan Bingöl’de bir şehit kardeşimize ağza alınmayacak küfürlerde bulunuyor. Bunu savunmak için Meral Akşener Meclis çatısında bayan parti lideri olarak 'yavşaklar' diyor. Millet ittifakını 6 ay veya 12 ay boyunca özel ahlak eğitiminden geçirmek lazım" dedi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretleri kapsamında İhlas Haber Ajansı Elazığ Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Aydın Yorat ve muhabirlerle bir araya gelen Milletvekili Demirbağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Gerek yerelde gerek ulusalda yaptığı çalışmalarından dolayı İHA’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Ülkemizde bu yakın zamanda önemli gelişmeler oldu. Piyasadaki kendini önemli akdeden yorumcular piyasadaki özelikle küçük tasarruf sahiplerini yoğun bir şekilde dövize yönlendirmek suretiyle piyasayı yükseltip oradan vurgun vurmanın peşindeler. Doların, Euro’nun 18’lere çıkması Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamayla birlikte ortadan kalktı ve 12 bantlarına indi. Daha da düşer ama şuan ithalat ihracat dengesi de var. Tabi devletin uygulayacağı politika çevresinde sabit hale gelerek arzu edilen noktalara gelecektir. Bu ülkenin batmasını, iktidarın gitmesini isteyen insanlar var” dedi.

"Bölgede dünyanın kabul ettiği gücüz"
Dolardaki ani yükseliş ve ardından düşüş ile birlikte enflasyon konusunun önemine dikkat çeken Milletvekili Demirbağ, “Biden’nin de ifade ettiği gibi bunlar artık darbelerle olmuyor. Dostlarımızla ittifakla cumhurbaşkanını alaşağı edip ülkeyi idare edecek bir yönetim getirmemiz lazım diye ifadeleri var. Milletimiz cumhurbaşkanına eskiden de olduğu gibi güveniyor ve arzu edilen noktada milletin bir endişesi yok. İnşallah bu yeni ekonomik gelişmeler ve yeni tedbirlilerle birlikte özelikle cumhurbaşkanının bahsettiği 5 bin ton altından bahsettiği yastık altındaki altını da birleşilse garanti altına almak suretiyle ekonomiye kazandırmakta yarar var. Demirinden, kömürüne her şeye zam geldi. Dolayısıyla artan bu yüz 50 gibi bir yükseliş oldu. Ama ne pahasına olursa olsun indirmek durumundalar. İnşallah alınacak tedbirler ve piyasadaki denetimlerle birlikte enflasyon da düşecek. Ülkemiz yeni program çerçevesinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat eksenli bir ekonomik politikayla arzu edilen noktaya gelecek. Bölgede zaten bir dünyanın kabul ettiği gücüz. Süper güçler arasına da gireceğiz. Dün maliye bakanının da açıklamaları vardı. Bu açıklamalar çerçevesinde inşallah alınacak tedbirlerle istenilen yere gelecektir” diye konuştu.

“Millet ittifakını 6 ay veya 12 ay boyunca özel ahlak eğitiminden geçirmek lazım”
'Vatanımıza toprağımıza dört elle sarılmamız lazım' diyerek muhalefet kanadına yönelik eleştirilerini dile getiren Demirbağ, “Bizim gidecek yerimiz yok, biz Suriye değiliz. Vatan hainlerinin oyununa gelmememiz lazım. Yoksa bizdeki muhalefeti görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu, kalkıyor bir el hareketi yapıyor. Arkasından İYİ Parti Milletvekili, bize tazminat meselesinden el hareketi yapıyor. Öbür taraftan Lütfü Türkan Bingöl’de bir şehit kardeşimize ağza alınmayacak küfürlerde bulunuyor. Bunu savunmak için Meral Akşener Meclis çatısında bayan parti lideri olarak 'yavşaklar' diyor. Ben bir erkek olarak bile ifade ederken zorlanıyorum. Bu gün bakıyorsunuz CHP ve HDP liderleri görüşüyor. Her zaman beraberler, mecliste de ortak hareket ediyorlar. Dolayısıyla onların da hali ortada. HDP kanalıyla Kürt çocukları Kandil’e Zaho’ya göndermek suretiyle orada 13 15 yaşındaki o gencecik kız çocukları oradaki ırz düşmanlarınıza peşkeş çekiliyor. İçler acısı bir durum. Bunların Kürtlükle bir ilgisi yok. Amerika’nın Orta Doğuyu tasarımlamak için burayı bölüp parçalayıp arzu etiği şekilde yönetmesi için bir yapı oluşturuyorlar. Milletimizin muhalefete bir şekilde ılımlı bakmaları bile çok çok yanlış. Bunların zihniyeti ortada. Yarın geldiği zaman PKK ve terörü eski konumuna getirecekler. Bir PKK devleti kurduracaklar. Burayı Amerika’nın emrine verecekler. Çok yazık olur ülkemize. Bahsettiğim hareketlere bak. Bunların hepsini, millet ittifakını 6 ay veya 12 ay boyunca özel ahlak eğitiminden geçirmek lazım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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