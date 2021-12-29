Elazığ’da fahiş fiyat denetimleri başladı

Elazığ’da toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi başladı.

Elazığ Valiliğinin, toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi kapsamında görevlendirdiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Defterdarlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğünün ortaklaşa oluşturduğu ekip denetimlere başladı. Toptan ve perakende satış yerleri ile zincir marketlerde yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve piyasa fiyatlarını etkileyecek düzeyde mevsimsel şartlara bağlı stok miktarı, raf ve kasa fiyat karşılaştırılması, paket ürünlerin gramaj kontrolü ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatları, etiket fiyatları, etiket değişim tarihlerindeki fiyatlamaların kontrol edilmeye devam edileceği bildirildi.

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