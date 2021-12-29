Elazığspor, hazırlıklarını tamamladı

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Elzığspor’da ara dönem hazırlıklarının ilk etabı, yapılan son çalışmayla tamamlandı.

TFF 3. Lig’de ara dönem hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde yapan Elazığspor’da hazırlıklar tamamlandı. Ara dönem 1. etap kamp çalışmalarına 23 Aralık’ta kendi tesislerinde başlayan bordobeyazlılar, son antrenmanını Elazığspor Tesisleri Üst Saha’da gerçekleştirdi ve aoreobik test yapıldı. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlıkları bulunan Yiğitcan Erdoğan ile kaleci Okan Aytekin katılmadı.

Elazığ’daki hazırlıklarını tamamlayan ve 3 günlük izne ayrılan bordobeyazlıların, 2 Ocak Pazar günü Antalya’da toplanarak çalışmalarına burada devam edeceği bildirildi.

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