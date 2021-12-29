İl Başkanı Yıldırım: “İş dünyası 6'ncı bölge desteklerinin uzatılmasını olumlu karşıladı”

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşviklerin uzatılmasının iş dünyasının memnuniyet oluşturduğunu belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Türkiye ideali doğrultusunda emin adımlarla, vatandaşlarımızla birlikte ilerlemeyi sürdürüyor” dedi.

29 Aralık 2021 tarih ve 31704 sayılı Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı kararı ile Elazığ’ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili sağlanan teşvikler 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Konu hakkında değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, kararın iş dünyasında memnuniyet oluşturduğunu söyledi.

6'ncı bölge teşviklerinin uzatılmasının ihracata ve istihdama olumlu yönde katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Yıldırım, “Elazığ’da üretimin ve yatırımın artırılması, şehrimizin her alanda verilen destek ve hizmetlerden daha güçlü şekilde yararlanması için çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde aralıksız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sanayicimizden çiftçimize, esnafımızdan işçimize, memurumuzdan emeklimize kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli her kesime güçlü şekilde destek vererek daha güçlü ve daha büyük Türkiye ideali doğrultusunda emin adımlarla vatandaşlarımızla birlikte ilerlemeyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Elazığ’ımıza verdiği destek için şükranlarımı sunuyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a da katkıları için gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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