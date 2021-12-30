İlk yerli aşı TURKOVAC Elazığ’da uygulanmaya başlandı

İlk yerli aşı olan TURKOVAC, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Şanlıurfa'da üretilen Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC, Elazığ’da uygulanmaya başlandı. Aşı ilk olarak Fethi Sekin Şehir Hastanesinde uygulanacak. Vatandaşlar randevulu veya randevusuz giderek aşısını olabilecek.

Şanlıurfa'da üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın, kullanım onayından sonra tüm ülkede dağıtım ve uygulanmasına başladığını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “TURKOVAC son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ülkemizin ilk yerli aşısı olarak tıbbi literatürdeki yerini almıştır. Tüm kamuoyunda paylaşıldığı ve görüldüğü üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı yaptırarak ilk yerli aşımızın uygulamasını başlatmıştır. Böyle önemli bir günde Bakanımızın hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısını yaptırması, aşı karşıtı veya aşı hakkında hala kararsız olan tüm vatandaşlarımıza iyi bir örnek olacağı kanaatindeyiz. Özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Omicron varyantının yüksek bir bulaş hızıyla ortaya çıkmasının ardından yerli aşımızın uygulamaya konulması ülkemiz adına gurur vericidir” dedi.

31.12.2021 tarihi itibarıyla randevulu veya randevusuz olarak TURCOVAC aşı uygulamasına başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Polat, ”Dün gece ilimize getirilen TURKOVAC aşısını bekleyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Aşı uygulaması ilk etapta Fethi Sekin Şehir Hastanemizde yapılacaktır. Vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısını yaptırabilecekleri gibi, daha önce herhangi bir aşı olamayan vatandaşlarımız, ilk dozu TURKOVAC olarak tercih edebilirler. Ancak, ilk dozu Sinovac veya Biontech olarak yaptıranların ikinci dozlarına da aynı tür aşı ile devam etmeleri Bakanlığımız, Bilim Kurulu tarafından önerilmektedir. Başta hatırlatma dozu olmak üzere vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına davet ediyoruz. Bununla birlikte daha öncede sıkça hatırlatmış olduğumuz gibi pandemi tedbirleri devam etmektedir. Maske, mesafe ve Hijyen pandemiye yakalanmamanın en büyük güvencesidir. Kamuoyunda bu konuda bir gevşemenin olduğunu görüyoruz. Ancak, pandemi hala ülkemiz ve ilimizin en başta gelen sorunu olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.