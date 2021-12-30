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Elazığspor’un kamp giderlerini AK Partili Zülfü Tolga Ağar karşıladı Bir zamanlar Süper Ligin önemli takımlarından olan Elazığspor, devre arasında Antalya’da kamp yapacak Takımın 11 günlük kampının giderlerini ise milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılayacak

İHA

Elazığspor’un kamp giderlerini AK Partili Zülfü Tolga Ağar karşıladı Bir zamanlar Süper Ligin önemli takımlarından olan Elazığspor, devre arasında Antalya’da kamp yapacak Takımın 11 günlük kampının giderlerini ise milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşılayacak

Bir zamanlar Süper Ligin önemli takımlarından olan, ancak bu sezon TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığspor, devre arası kampını Antalya’da yapacak. Kulübün kamp masraflarını ise AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşıladı.
TFF 3. Ligde mücadele eden Elazığspor, 213 Ocak tarihleri arasında Antalya'da devre arası kampına girecek. Kulübün kamp masraflarını AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar karşıladı. Milletvekili Ağar'ın verdiği destek Elazığspor kulübü ve spor camiası tarafından takdirle karşılandı. Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Takımımızın 213 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapacağı devre arası kamp giderlerini karşılayan ilimiz Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz" denildi.

“Yeni transferlerin lisansı çıktı”
Öte yandan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübünün yaşadığı lisans sıkıntısı da Zülfü Tolga Ağar’ın araya girmesiyle çözüldü. Türkiye Basketbol Federasyonu ve ilgili kurumlar ile yapılan görüşmelerin ardından yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Transfer yasağımızın kaldırılmasının ardından süratle yürütülen transfer görüşmeleri neticesinde anlaşma sağladığımız sporcularımızın işlemlerinin tamamlanıp müsabakalara yetiştirilmesi için gerek Türkiye Basketbol Federasyonu ve gerekse de FIBA nezdinde görüşmeler gerçekleştiren, ilimiz Milletvekili Sayın Zülfü Tolga Ağar'a teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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